Lopetegui: ‘Ik heb met Modric gesproken en verwacht hem op 8 augustus’

Julen Lopetegui is ervan overtuigd dat Luka Modric onder zijn leiding minuten gaat maken voor Real Madrid én ook na 31 augustus op de loonlijst zal staan. Internazionale heeft meer dan gemiddelde interesse in de middenvelder, zeker nadat het management van de Kroatisch international liet doorschemeren dat er een opening is. Na de 3-1 zege op Juventus in de International Champions Cup sprak Lopetegui duidelijke taal.

“De voorzitter heeft jullie al antwoord gegeven”, verwees Lopetegui naar de uitspraken van Florentino Pérez, die aangaf dat Modric alleen tegen betaling van zijn transferclausule van 750 miljoen euro mag vertrekken. “Ik heb daar niet veel aan toe te voegen. Modric is een buitengewone voetballer. We zullen hem met open armen verwelkomen.” Lopetegui erkende dat hij met de vice-wereldkampioen heeft gesproken. “Na zijn uitstekende WK heb ik met hem gesproken en ik verwacht hem op 8 augustus.”

“We gaan dan aan de slag en kijken of hij in staat is om op 15 augustus voor de eerste doelstelling van het seizoen te strijden”, doelend op de wedstrijd om de Europese Super Cup tegen Atlético Madrid in Estland. “Ik vertelde Modric dat hij een speler is waar ik zeer van ben gecharmeerd en dat weet hij. Hij zal te spreken zijn over datgene wat hij hier aantreft. Hij zal gelukkig zijn, zoals hij dat al was, in het shirt van Real.”

Lopetegui kreeg de specifieke vraag of hij ervan overtuigd is dat Modric deze maand niet bij Real Madrid vertrekt. “Luka is speler van Real Madrid en dat zal hij blijven. Daar heb ik geen twijfels over. We hebben van Luka genoten en dat zullen we blijven doen.” Het contract van de 32-jarige Kroaat met Real Madrid loopt nog twee seizoenen door.