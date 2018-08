VIDEO - Barcelona faalt volop en gaat in 92e minuut onderuit tegen AC Milan

Barcelona wacht nog altijd op de eerste oefenzege in de reguliere speeltijd. Vier dagen na de 2-4 nederlaag tegen AS Roma was ook AC Milan in het kader van de International Champions Cup te sterk voor het team van Ernesto Valverde: 0-1. In de allereerste oefenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur kon Barcelona pas na strafschoppen als winnaar van het veld stappen. De Catalanen, die tegen Milan volop kansen misten, kunnen zich nu gaan focussen op de strijd om de Spaanse Super Cup, volgende week zondag in Tanger tegen Sevilla.