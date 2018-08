VIDEO - Vinícius Júnior en Asensio leiden Real Madrid naar zege op Juventus

Real Madrid heeft zaterdag in de International Champions Cup een overtuigende zege op Juventus geboekt. De krachtmeting in Maryland eindigde met 3-1 in het voordeel van de Champions League-winnaar. Voor Cristiano Ronaldo kwam het duel met zijn ex-werkgever in het FedExField nog te vroeg. Real Madrid liet op zijn beurt zien dat er na het vertrek van de Portugees, die negen jaar Merengue was, nog leven is.