Barcelona maakt kansen niet af en slikt fatale tegengoal in 92e minuut

Barcelona wacht nog altijd op de eerste oefenzege in de reguliere speeltijd. Vier dagen na de 2-4 nederlaag tegen AS Roma was ook AC Milan in het kader van de International Champions Cup te sterk voor het team van Ernesto Valverde: 0-1. In de allereerste oefenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur kon Barcelona pas na strafschoppen als winnaar van het veld stappen. De Catalanen kunnen zich nu gaan focussen op de strijd om de Spaanse Super Cup, volgende week zondag in Tanger tegen Sevilla.

Barcelona miste ook in Santa Clara veel deelnemers aan het WK in Rusland. Valverde koos voor een basiself met onder meer Jasper Cillessen, Clément Lenglet, Arthur, Sergi Roberto en Malcom. In de eerste helft in het Levi's Stadium was Barcelona de bovenliggende partij, maar de Catalanen kregen geen loon naar werken. In de eerste twintig minuten lieten Paco Alcácer en Malcom na om de bal achter Gianluigi Donnarumma te werken, terwijl Marlon tijdig een schot van Fabio Borini in het strafschopgebied kon keren.

De druk op de defensie van AC Milan was ongekend, maar de kansen waren niet aan Barcelona besteed. Ricardo Rodriguez voorkwam een goal van Nelson Semedo, Donnarumma keerde een goed schot van Arthur, Munir El Haddadi mikte net naast en Malcom raakte zelfs de paal. Voor Cillessen zat het duel er na 45 minuten op. De Oranje-international werd in de pauze vervangen door Marc-André ter Stegen.

Ter Stegen werd in de 47e minuut meteen aan het werk gezet door Hakan Calhanoglu, blak nadat Barcelona geen strafschop had gekregen voor een ogenschijnlijke charge van Rodriguez op Rafinha. Na ruim een uur spelen in de rommelige tweede helft had André Silva de 1-0 op zijn schoen, maar hij mikte de bal op aangeven van Calhanoglu naast. Twee minuten na een goede kans voor Ricard Puig voorkwam Milan een noodzakelijke strafschoppenreeks. Na voorbereidend werk van Calhanoglu en Franck Kessie schoot Silva de bal in de 92e minuut van dichtbij achter Ter Stegen: 0-1.