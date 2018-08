Real Madrid laat potentieel zonder Ronaldo zien en verslaat Juventus

Real Madrid heeft zaterdag in de International Champions Cup een overtuigende zege op Juventus geboekt. De krachtmeting in Maryland eindigde met 3-1 in het voordeel van de Champions League-winnaar. Voor Cristiano Ronaldo kwam het duel met zijn ex-werkgever in het FedExField nog te vroeg. Real Madrid liet op zijn beurt zien dat er na het vertrek van de Portugees, die negen jaar Merengue was, nog leven is.

Real Madrid en Juventus konden in Maryland nog niet over hun sterkste elf beschikken, al verschenen bij Real spelers als Keylor Navas, Karim Benzema, Isco, Toni Kroos en Gareth Bale aan het startsignaal. Na twaalf minuten nam Juventus de leiding. Daniel Carvajal werkte een voorzet van Joao Cancelo achter zijn eigen doelman: 0-1. Het team van Julen Lopetegui reageerde goed en was via pogingen van Isco en Bale dicht bij een gelijkmaker. Wojciech Szczesny moest in de 39e minuut uiteindelijk de 1-1 toestaan.

De defensie van Juventus kreeg de bal niet goed weg na een aanval van Real, waarna Bale het leer met een heerlijk schot vanaf de rand van het strafschopgebied achter Szczesny schoot. Sergio Reguilón had nog voor rust de 2-1 op zijn schoen, na een uitstekende tegenaanval van Real, maar zijn inzet ging rakelings naast. Lopetegui wijzigde zijn team in de rust op vijf plaatsen en dat sorteerde in het eerste kwartier van de tweede helft meteen effect.

Na balverlies van Nicolo Fagioli ontving Vinícius Júnior de bal van Marco Asensio, die de bal weer slim terugkreeg en de 2-1 van dichtbij achter Szczesny werkte. Asensio nam negen minuten later ook de 3-1 voor zijn rekening: hij kreeg de bal van Lucas Vázquez en rondde van dichtbij af, al had Szczesny ogenschijnlijk meer kunnen doen. Vinicius Junior zorgde in de tweede helft continu voor gevaar, maar meer doelpunten vielen er niet. Real speelt komende woensdag in New Jersey tegen AS Roma.