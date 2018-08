Van Persie legt uit: ‘Op het laatst had ik overal kramp’

Feyenoord is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen door PSV af te troeven in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Robin van Persie pakt zodoende met Feyenoord zijn tweede prijs sinds zijn terugkeer in Rotterdam. De 34-jarige aanvaller was niet in staat om een penalty in de noodzakelijke strafschoppenreeks te nemen, zo legt hij in de onderstaande video uit.