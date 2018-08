Clasie legt uit: ‘Dan ga ik de discussie niet aan en kom ik later aan de beurt’

Giovanni van Bronckhorst pakte zaterdagavond zijn vijfde prijs met Feyenoord in drie jaar tijd. De Rotterdammers waren na strafschoppen te sterk voor PSV en veroverden de Johan Cruijff Schaal. “Dit is een wedstrijd die je ten koste van alles wilt winnen”, vertelt de oefenmeester op de clubsite van Feyenoord. “Dat hebben we gelukkig na een spannende strafschoppenserie weer gedaan, waardoor we nu met weer een prijs staan.”

De deze week tot eerste doelman benoemde Justin Bijlow eiste een hoofdrol op in de strafschoppenserie door twee penalty’s te stoppen. “Het was zijn eerste officiële wedstrijd als eerste keeper en daarin heeft hij het uitstekend gedaan. Voor hem is het ook mooi dat hij die strafschoppen stopt”, benadrukte Van Bronckhorst.



Jordy Clasie schoot Feyenoord in zijn eerste officiële wedstrijd na zijn rentree meteen naar de winst door de beslissende penalty te verzilveren. De middenvelder zat niet bij de eerste vijf strafschopnemers. “Er waren eigenlijk zoveel spelers die hem zo graag wilden nemen, iedereen voelde zich goed, dan ga ik niet de discussie aan”, vertelde de huurling van Southampton aan FOX Sports. “Dan kom ik later aan de beurt. Alsof het zo moest zijn.”

De strafschoppen werden genomen volgens het zogeheten ABBA-principe. Een primeur in Nederland. “Ik snapte het wel, het is ons vooraf uitgelegd. Na de uitleg wist ik het. Een apart syteem, maar het heeft voor ons vandaag goed uitgepakt”, erkende Clasie.