Klopp schrikt van flinke snee: ‘Hij is positief omdat hij geen spiegel had’

James Milner heeft liefst vijftien hechtingen overgehouden aan het vriendschappelijke duel tussen Liverpool en Napoli (5-0) in Dublin. De middenvelder moest in de tweede helft afhaken na een botsing met Mario Rui. Het is onduidelijk of Milner de seizoensouverture van volgende week zondag tegen West Ham United gaat halen.

Jürgen Klopp erkende na afloop dat het om ‘een flinke snee’ ging. “Hij is vrij positief omdat hij geen spiegel had”, zei de manager van Liverpool eerst laconiek over de kwetsuur van Milner, die de score had geopend. “We konden op het veld al zien dat hij hechtingen nodig had. Het is natuurlijk een domper op deze wedstrijd.”

“Hij zit nu in de kleedkamer, meer kan ik er nu niet over zeggen.” Liverpool laat op de clubsite weten dat Milner uiteindelijk vijftien hechtingen nodig had. Na de openingstreffer van Milner zette Georginio Wijnaldum met een rake kopbal de ruststand van 2-0 op het scorebord. Na de pauze waren ook Mohamed Salah, Daniel Sturridge en Alberto Moreno trefzeker.