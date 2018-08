Argentijnse zomeraanwinst bezorgt De Vrij zege op Depay en Tete

Internazionale heeft zaterdagavond in de International Champions Cup weten te winnen van Olympique Lyon. Een doelpunt van Lautaro Martínez in de tweede helft maakte in Stadio Via del Mare in Lecce het verschil tussen beide teams: 1-0.

Zonder Memphis Depay en Kenny Tete was Lyon in de eerste helft de bovenliggende partij tegen Inter, waar Stefan de Vrij basisspeler was. Samir Handanovic voorkwam met goed keeperswerk echter dat Rafael en Mariano Díaz konden scoren. Inter tapte na de onderbreking uit een ander vaatje en was via Martínez al snel dicht bij een doelpunt. De kopbal van de Argentijnse zomeraanwinst trof echter de lat.

Even later was Martínez alsnog trefzeker. De spits kon de bal in een leeg doel schuiven nadat een voorzet vanaf de linkerflank van Dalbert Henrique aan iedereen voorbij was gegaan. Na 73 minuten voetballen bracht Lyon-trainer Bruno Génésio Depay alsnog binnen de lijnen en in de absolute slotfase mocht ook Tete nog even opdraven, maar een gelijkmaker zat er uiteindelijk niet meer in voor les Gones.

Inter stapte zo na vier oefenwedstrijden zonder zege weer eens als winnaar van het veld, terwijl Lyon na twee overwinningen juist weer eens een nederlaag moest incasseren. Beide teams oefenen nog één keer voor de start van het nieuwe seizoen: Inter staat volgende week zaterdag tegenover Atlético Madrid, terwijl Lyon aankomende dinsdag Chelsea treft.