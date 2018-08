Van Bommel erkent mogelijke transfer van PSV: ‘We zijn ermee bezig’

PSV probeert de komende dagen om Trent Sainsbury naar het Philips Stadion te halen. Mark van Bommel draaide er zaterdagavond na afloop van de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal niet omheen. “We zijn ermee bezig”, vertelde de oefenmeester aan het Eindhovens Dagblad. Sainsbury, 26 jaar, heeft momenteel een transfervrije status.

Saisnbury heeft zijn contract bij het Chinese Jiangsu Suning laten ontbinden en werd daarbij bijgestaan door de Australische spelersvakbond. De verdediger annex Australisch international was aanvankelijk in beeld bij Queens Park Rangers, dat echter niet aan de vraagprijs van Jiangsu Suning wilde voldoen. Hoewel hij inmiddels transfervrij is, is het niet aannemelijk dat hij alsnog op de avances van QPR ingaat.

Sainsbury en Van Bommel zijn immers geen onbekenden voor elkaar: de twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij het nationale elftal van Australië. Van Bommel was tot zijn aanstelling als hoofdtrainer van PSV mede actief als assistent-bondscoach van Australië. Sainsbury was op zijn beurt een van de betere voetballers van the Socceroos op het WK in Rusland. De verdediger speelde tussen januari 2014 en januari 2016 voor PEC Zwolle, waarna hij een transfer naar China maakte.

Sainsbury kwam tot 46 duels voor Jiangsu Suning, dat de verdediger uitleende aan Internazionale en Grasshoppers. De transfermarkt in Engeland sluit komende donderdag al zijn deuren en Engelse media geven PSV mede daardoor meer kans. Sainsbury wordt mogelijk de opvolger van Nicolas Isimat-Mirin, die recent aangaf dat hij bij meerdere clubs in beeld is en de Eindhovense club niet onwelwillend staat tegenover een vertrek. Het contract van de Fransman loopt medio 2019 af.