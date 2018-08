Arsenal kan met goed gevoel richting ‘Man City’ na oefenduel met Lazio

Arsenal heeft een prima generale repetitie achter de rug voor de seizoensouverture van volgende week in de Premier League tegen Manchester City. De formatie van coach Unai Emery won zijn laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding zaterdagavond van Lazio: 2-0. Lazio speelt nog vriendschappelijk tegen Hannover 96 en Borussia Dortmund, alvorens het op 18 augustus in eigen huis tegen Napoli zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Serie A-seizoen speelt.

Arsenal, waar zomeraanwinsten Stephan Lichtsteiner en Lucas Torreira als basisspelers officieus debuteerden, begon sterk aan de wedstrijd in de Friends Arena in Solna. Nadat een goede doelkans in het eerste kwartier nog niet aan Alexandre Lacazette was besteed, hielp Reiss Nelson de Engelsen na achttien minuten voetballen aan een voorsprong. De achttienjarige belofte kon in de rebound eenvoudig scoren nadat Alex Iwobi in eerste instantie de paal had geraakt.

Na de openingstreffer liet ook Lazio zich in aanvallend opzicht gelden. Felipe Caicedo vuurde na goed voorbereidend werk van Dusan Basta en Marco Parolo naast, terwijl Luis Alberto met een vernuftig balletje de bovenkant van de lat raakte. Aan de overzijde schoot Granit Xhaka, die zijn eerste minuten maakte sinds zijn deelname aan het WK met Zwitserland, nog over van grote afstand.

Vlak na de onderbreking dook Lazio andermaal gevaarlijk op voor Bernd Leno, maar ditmaal zeilde een poging van Parolo voorbij het doel van de Duitser. Namens Arsenal stuitte Lacazette op Silvio Proto na een fraaie combinatie tussen Pierre-Emerick Aubameyang en Iwobi. Aubameyang zorgde zelf na ruim een uur spelen uiteindelijk voor de eindstand: na goed doorzetten van Mohamed Elneny en Lacazette vond hij via een Lazio-verdediger de verre hoek.