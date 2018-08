PSV baalt: ‘Ik had het gevoel dat we sterker waren dan Feyenoord’

PSV heeft zaterdag de eerste kans op een prijs laten liggen. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal werd na het nemen van strafschoppen verloren van Feyenoord. Na negentig minuten was de stand 0-0. “Als je een finale verliest, ben je niet blij”, zei Mark van Bommel na afloop van zijn officiële debuut als trainer van PSV, in gesprek met FOX Sports. “Het is altijd rot als je een prijs kan pakken en dat niet doet, simpel.”

Van Bommel was ondanks de verloren eindstrijd best tevreden over het optreden van PSV. “Met fases hebben we echt goed gespeeld. Bij balverlies veroverden we die steeds snel terug en van daaruit hebben we gevoetbald. We kwamen vaak goed tussen de linies, maar daar creëerden we weinig uit”, stelde de oefenmeester, die zag dat PSV dreigender werd na de invalbeurt van Hirving Lozano.

“Ik ben blij dat hij goed is teruggekomen van het WK en fit is. Lozano is een extreem goede speler, er kwam veel dreiging van hem af.” Van Bommel vond dat een treffer van Luuk de Jong na een duw tegen doelman Justin Bijlow ten onrechte werd afgekeurd. “Volgens mij was dat gewoon een doelpunt.” De Jong oordeelde dat PSV in de reguliere speeltijd de dominerende ploeg was geweest. “In de laatste fase moeten we slimmer of sluwer zijn.”

“Ik had het gevoel dat we sterker waren. We hebben redelijk gedomineerd tot een bepaalde hoogte, maar niet veel kansen kunnen creëren, helaas”, vertelde De Jong. “We hebben Feyenoord heel weinig aan de bal gelaten, zijn zelf veel aan de bal geweest.” De aanvaller vond PSV soms ‘iets te statisch’, ook omdat Gastón Pereiro individueel werd gedekt. “Dan moeten wij zorgen dat we dat via de backs en buitenspelers oplossen en daar meer uithalen. Dat deden we te weinig.”