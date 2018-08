Van Persie geniet: ‘Feyenoord heeft echt geluk, met deze toppers in het doel’

Feyenoord heeft voor het tweede jaar op rij de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen PSV via strafschoppen met 6-5, nadat de wedstrijd geen doelpunten had opgeleverd (0-0). Jordy Clasie schoot de beslissende penalty binnen. Vorig jaar won Feyenoord de traditionele openingswedstrijd ook vanaf elf meter, toen tegen Vitesse.

“Met strafschoppen is het natuurlijk altijd ergens een loterij”, vertelde Van Persie in gesprek met FOX Sports. “Als Angeliño de bal binnenschiet, is het ook klaar voor ons. Maar hij mist en daardoor kregen wij weer de kans. Dat maakt dit extra leuk. Een prijs is een prijs, dat geldt ook voor de Johan Cruijff Schaal. Misschien speel je in de aankomende jaren wel helemaal niet meer voor de prijzen.”

“Met dat in je hoofd moet je gewoon iedere kans die je krijgt om een prijs te pakken benutten.” Justin Bijlow had tijdens de strafschoppenreeks veel contact met reservekeeper Kenneth Vermeer. “Justin is gewoon een fantastische keeper en dat geldt ook voor Kenneth. Wat dat betreft hebben we echt geluk, met deze toppers in het doel. Wat Justin goed deed, is dat hij lang wacht. Daardoor had hij meer controle.”

Bijlow zat alleen bij de penalty van de missende Angeliño verkeerd; bij de overige zeven strafschoppen zat de doelman in de goede hoek. “Meestal proberen spelers je de verkeerde hoek in te sturen”, legde Bijlow uit. “Ik probeerde om lang te blijven staan en goed te kijken. Ik wilde niet gokken. Verdedigend stonden we vandaag goed, maar op de momenten dat we eruit kwamen waren we af en toe wat slordig. We hebben als team wel goed gespeeld.”

Voor het eerst werd niet gescoord in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De strafschoppen werden genomen volgens het zogeheten ABBA-principe, ook een primeur in Nederland. Feyenoord begon, waarna PSV twee strafschoppen moest nemen en daarna de Rotterdammers weer twee. Zo ging het door tot Clasie na drie Eindhovense missers en twee van Feyenoord voor de beslissing zorgde.