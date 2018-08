Liverpool geeft A-keus Napoli enorm pak slaag bij debuut Alisson

Liverpool heeft zaterdagavond hard uitgehaald in een oefenwedstrijd tegen Napoli. De formatie van manager Jürgen Klopp won mede door een doelpunt van Georginio Wijnaldum met ruime cijfers van de Italiaanse topclub: 5-0. Alisson Becker hield zijn doel schoon en kende zo een succesvol officieus debuut voor Liverpool.

The Reds legden hun laatste serieuze test voor de seizoensouverture van volgende week in de Premier League tegen West Ham United zodoende met succes af (al wordt er dinsdag nog geoefend tegen Torino). Napoli trad aan in vrijwel zijn sterkst mogelijke basiself, met onder anderen Kalidou Koulibaly, Marek Hamsik, Fabián Ruiz, José María Callejón en Lorenzo Insigne, maar was simpelweg niet opgewassen tegen het moordende aanvalsspel van Liverpool.

Het bal werd na vier minuten voetballen geopend door James Milner: de Engelsman vond de bovenhoek met een verwoestende uithaal. Niet veel later belandde ook Wijnaldum op het scorebord, door raak te koppen na een indraaiende voorzet van Milner. Het Napoli van Carlo Ancelotti had werkelijk niets in de melk te brokkelen in het Aviva Stadium in Dublin en werd na de onderbreking uiteindelijk op een zeer ruime nederlaag getrakteerd.

Mohamed Salah zorgde voor de 3-0 met een zeer fraai schot in de verre hoek, Daniel Sturridge maakte het vierde Engelse doelpunt uit een rebound en Alberto Moreno bepaalde met een krachtig schot een kwartier voor tijd de eindstand. Wijnaldum was na een uur voetballen naar de kant gehaald door Klopp, terwijl Virgil van Dijk als enige veldspeler van Liverpool de negentig minute volmaakte.