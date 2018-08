‘Bournemouth en Levante akkoord over historische transfer van 30 miljoen’

Jefferson Lerma zal zich spoedig de duurste aankoop van Bournemouth én de duurst verkochte speler van Levante mogen noemen. Engelse en Spaanse media verzekeren zaterdagavond dat de overgang van de middenvelder annex Colombiaans international bijna een feit is. Met de transfer is een bedrag van liefst dertig miljoen euro gemoeid.

Lerma ondertekende twee maanden geleden een nieuw contract met Levante, tot de zomer van 2022 en met een transferclausule van zestig miljoen euro. De club uit Valencia had zodoende een sterke onderhandelingspositie. “De biedingen op Lerma zijn onvoldoende”, zo gaf voorzitter Quico Catalán enkele dagen geleden aan. Bournemouth verhoogde daarna het bod op Lerma, waarna les Granotes alsnog overstag gingen.

De 23-jarige Lerma maakte medio 2015 op huurbasis de overstap van Atlético Huila naar Levante. Een jaar later ondertekende de middenvelder een definitief contract met de Oost-Spaanse club. Na 25 duels trad een verplichte optie tot koop van zes ton in werking. Lerma mag zich spoedig de duurst verkochte speler van Levante ooit noemen. Dat is al sinds jaren Keylor Navas, die voor tien miljoen euro van Levante naar Real Madrid ging.

Lerma verdrijft bovendien Nathan Aké als de duurste aankoop van Bournemouth uit de geschiedenisboeken: de verdediger ging een jaar geleden voor 23 miljoen euro van Chelsea naar the Cherries. Lerma zal dit weekend een medische keuring in Engeland ondergaan, alvorens hij zijn handtekening onder een meerjarig contract zet.