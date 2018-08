Bijlow vervult heldenrol en bezorgt Feyenoord Johan Cruijff Schaal

Feyenoord heeft zaterdagavond de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De bekerwinnaar van vorig seizoen hield landskampioen PSV in het Philips Stadion op een doelpuntloos gelijkspel, waarna na negentig minuten voetballen direct een strafschoppenserie volgde. Daarin trokken de Rotterdammers dankzij Justin Bijlow uiteindelijk aan het langste eind. Het is voor Feyenoord de vierde keer in de geschiedenis dat het de traditionele openingswedstrijd van het nieuwe seizoen wint.

Het publiek in Eindhoven kreeg geen spektakelstuk voorgeschoteld. Beide teams waren vooral in het eerste bedrijf zichtbaar zoekende, al schoot PSV, waar sterspeler Hirving Lozano op de reservebank begon, met een kopkans voor Luuk de Jong nog wel sterk uit de startblokken. De spits kreeg de bal na een kleine vijf minuten voetballen op het hoofd na een voorzet van Angeliño, maar zijn poging leverde uiteindelijk geen grote problemen op voor Bijlow, die zoals vooraf aangekondigd onder de lat stond bij Feyenoord.

De jonge doelman moest zeven moeten voor de onderbreking nog redden op een volley van Daniel Schwaab, maar hoefde verder nauwelijks in actie te komen in de eerste helft. Namens Feyenoord werd Sam Larsson na een klein half uur voetballen ternauwernood van de bal gezet door Jorrit Hendrix en kwam Robin van Persie op slag van rust een teenlengte tekort om een voorzet van diezelfde Larsson binnen te glijden. De eerste helft in Eindhoven was halverwege vanwege een drinkpauze onderbroken door scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Na de theepauze schoot het tempo van de wedstrijd omhoog. Een doelpunt van De Jong werd afgekeurd vanwege een vermeende duwfout jegens Bijlow, terwijl aan de overzijde een knal van Calvin Verdonk slechts rakelings voorbij het doel van Jeroen Zoet zeilde. PSV probeerde de druk richting het Rotterdamse doel op te voeren en kreeg na precies een uur voetballen versterking van Lozano: de Mexicaan werd als vervanger van de onzichtbare Donyell Malen binnen de lijnen gebracht door Mark van Bommel.

Vlak na de komst van Lozano moest Jens Toornstra de strijd staken vanwege een blessure. Diens vervanger Sofyan Amrabat vuurde halverwege de tweede helft namens Feyenoord over van een meter of twintig, terwijl Lozano een kwartier voor tijd recht in de handen van Bijlow schoot na een steekpass van Hendrix. Beide teams leken te berusten in een doelpuntloos gelijkspel, maar Tonny Vilhena had Feyenoord acht minuten voor tijd toch nog binnen negentig minuten de volle buit kunnen bezorgen. Na goed voorbereidend werk van invaller Dylan Vente schoot hij echter via de benen van Zoet naast. Daardoor volgde een strafschoppenserie. Daarin pakte Bijlow strafschoppen van Hendrix en Pablo Rosario, terwijl Angeliño zelf faalde.