FC Emmen begint met achttienjarige doelman aan Eredivisie-seizoen

Kjell Scherpen staat aankomend seizoen onder de lat bij FC Emmen. De pas achttienjarige doelman heeft de concurrentiestrijd gewonnen van de ervaren Dennis Telgenkamp, zo laat trainer Dick Lukkien zaterdag weten.

Scherpen speelde vorig seizoen slechts één wedstrijd in de hoofdmacht van Emmen, maar heeft in de voorbereiding klaarblijkelijk voldoende indruk gemaakt. “Maar we moeten niet vergeten dat Dennis Telgenkamp op de tweede dag van de voorbereiding geblesseerd raakte en, in mijn ogen, nog niet fit genoeg is om te beginnen", vertelt Lukkien aan RTV Drenthe.

De jonge goalie is in zijn nopjes met het vertrouwen van zijn coach: "Ik heb er veel energie in gestoken en hard gewerkt. Dan is dit een mooie beloning. Tegen Heracles en Groningen heb ik me goed laten zien. Ik moet er volgende week staan. Ik heb altijd bij Emmen gespeeld, het doel was om in het eerste te komen. Eerst hoop je op de Eerste Divisie, maar nu wordt dat de Eredivisie. Dat is een droom die uitkomt."

FC Emmen begint het nieuwe seizoen volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. De promovendus speelde zaterdagmiddag in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles.