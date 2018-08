Napoli deelt nieuw contract uit: ‘Een club bood negentig miljoen euro’

De toekomst van Kalidou Koulibaly ligt bij Napoli. Voorzitter Aurelio De Laurentiis maakt zaterdagavond in gesprek met Italiaanse media bekend dat de verdediger een nieuw contract tot de zomer van 2023 heeft ondertekend. Daarmee komt er een einde aan de geruchtenstroom rondom K2, die met name in Engeland gewild was.

“Ik ga geen spelers meer verkopen. Marek Hamsik blijft en Koulibaly, die de beste op zijn positie is, heeft een nieuw contract voor vijf jaar ondertekend”, benadrukte de hoogste sportbestuurder van de Serie A-club in aanloop naar het oefenduel met Liverpool in Dublin. “Een club bood negentig miljoen euro. Drie clubs toonden concrete interesse.”

Koulibaly maakte medio 2014 voor circa acht miljoen euro de overstap van KRC Genk naar Napoli. De Senegalees international, 27 jaar, was in elk van zijn vier contractjaren een onbetwiste basiskracht en speelde inmiddelks 164 duels voor de Napolitanen. Koulibaly startte zijn loopbaan in Frankrijk, bij FC Metz.

Napoli zal spoedig de komst van Kévin Malcuit aankondigen. “Klopt, het gaat om een definitieve transfer. Twaalf miljoen euro en inclusief bonussen komt het op dertien miljoen euro neer”, lichtte De Laurentiis toe. De vleugelverdediger, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, maakte een jaar geleden de overstap van Saint-Étienne naar Lille.