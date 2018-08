‘Oude belofte Pérez moet transfervrij vertrek Modric mogelijk maken’

Er heerst in Spanje momenteel onduidelijkheid over de sportieve toekomst van Luka Modric. De middenvelder van Real Madrid heeft zijn zinnen naar verluidt gezet op een vertrek naar Internazionale, dat grof geld over heeft voor zijn komst. Real Madrid lijkt onder geen beding mee te willen werken aan een transfer, maar mogelijk biedt een oude belofte van Florentino Pérez soelaas voor Modric.

De voorzitter van Real Madrid heeft de Kroatisch international in het verleden namelijk toegezegd bereid te zijn mee te werken aan een transfervrij vertrek, indien de Spaanse grootmacht driemaal op rij de Champions League zou winnen. Dat beweert Alberto Cerruti, verslaggever van onder meer La Gazzetta dello Sport en Cadena SER.

Modric werd in de zomer van 2012 voor ongeveer dertig miljoen euro door Real Madrid weggehaald bij Tottenham Hotspur en won de afgelopen drie seizoenen de Champions League met de Koninklijke. De 32-jarige middenvelder heeft een doorlopend contract in Santiago Bernabéu, maar is volgens Cerruti vastberaden Pérez aan zijn belofte te houden.

De preses wees eerder deze week nog op de transferclausule van Modric, die 750 miljoen euro bedraagt. "De enige manier waarop een vertrek van Modric mogelijk is, is als iemand 750 miljoen euro betaalt", zei de bestuurder tegen Marca. Inter zou vooralsnog niet verder willen gaan dan een transfersom van 150 miljoen euro voor Modric, die nog tot medio 2020 vastligt bij Real Madrid.