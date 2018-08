Zaterdag, 4 Augustus 2018

Doelman gaat 11.428 euro minder per dag verdienen

De gesprekken tussen Newcastle United en West Bromwich Albion zijn hervat. Onderwerp van gesprek is een ruildeal waarin Salomón Rondón naar the Magpies trekt en Dwight Gayle de omgekeerde weg bewandelt. (Chronicle)

Bij Manchester United nemen de frustraties over de transfer van Yerry Mina behoorlijk toe. De overgang van de Colombiaanse verdediger naar the Red Devils verloopt niet bepaald voorspoedig. (The Sun)

Met zijn overstap naar Burnley moet Joe Hart behoorlijk wat aan salaris inleveren. De sluitpost gaat bij the Clarets een slordige 80.000 euro per week minder verdienen dan bij Manchester City. (The Sun)

Daniel Arzani is komend seizoen in ieder geval niet in de Eredivisie te bewonderen. Manchester City gaat aan de haal met het Australische toptalent, dat ook interesse genoot van Ajax en PSV, en stalt hem vervolgens bij Celtic. (Daily Express)

Na amper twee maanden ligt manager Marcelo Bielsa al op ramkoers met het bestuur van Leeds United. El Loco is boos over het vertrek van Ronaldo Vieira, die zonder zijn permissie verkocht is. (Daily Express)