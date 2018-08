‘Als ik Kluivert nu zou binnenhalen, vond iedereen het een grote aankoop’

Monchi is nog altijd bezig om de selectie van AS Roma te versterken. De Romeinen, die onder meer met David Neres van Ajax in verband worden gebracht, deden deze zomer al elf aankopen. Daartegenover stond het vertrek van onder meer Radja Nainggolan en Alisson en dus zijn niet alle supporters er gerust op. Monchi probeert de achterban gerust te stellen.

De sportief directeur van Roma was zaterdag in Boston bij de presentatie van keeper Robin Olsen, die overkomt van FC Kopenhagen en als opvolger van Alisson is gehaald. Hij zal vermoedelijk niet de laatste aankoop zijn. "We kijken vooral naar kansen die zich voordoen, niet zozeer naar een specifiek profiel. We hebben al elf spelers vastgelegd, dus het is niet opeens een problematische situatie", benadrukt Monchi in de Italiaanse pers. "Als ik vandaag zou aankondigen dat we Javier Pastore of Justin Kluivert hebben binnengehaald, zou iedereen vinden dat dat grote aankopen zijn. Maar die twee hebben we een maand geleden al gehaald."

"Iedereen ziet graag nieuwe spelers komen. We hebben twee fantastische spelers verkocht, maar we hebben een grote spelersgroep en we werken eraan om die nog sterker te maken", benadrukt de beleidsbepaler van Roma. De Serie A-club telde 8,5 miljoen euro neer voor keeper Olsen, een bedrag dat kan oplopen tot 12 miljoen euro. De Zweeds international was deze zomer actief op het WK; Monchi liet recentelijk weten dat hij er niet van houdt om spelers vanwege een goed WK binnen te halen. "Maar ik heb nooit gezegd dat ik geen speler wil die een WK hebben gespeeld, want dan zou ik Lionel Messi ook niet willen", lacht hij bij de presentatie van Olsen.

"Ik houd er gewoon niet van om spelers te halen die niet goed bezig waren in clubverband, totdat ze excelleerden op een WK. Dat was bij Olsen niet het geval", vertelt hij over de van FC Kopenhagen overgekomen sluitpost. "Ik ken hem al lang en we volgden hem voor het WK al. Ik zocht naar een ervaren keeper die weet wat ervoor nodig is om op het hoogste niveau te spelen. Ik houd van sobere doelmannen, die niet al te spectaculair ogen maar wel een goede techniek hebben. Dat is Olsen."