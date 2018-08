‘Andere teams proberen ons af te stoppen vanwege onze speelstijl’

Manchester City staat aan de vooravond van de start van het nieuwe voetbalseizoen in Engeland. The Citizens treffen zondag op Wembley Chelsea in het kader van Community Shield en openen het nieuwe Premier League-seizoen een week later met een uitwedstrijd tegen Arsenal. Hoewel de ploeg van manager Josep Guardiola zijn landstitel met succes hoopt te verdedigen, erkent Riyad Mahrez dat men meer dan ooit uit is op Europees succes.

Manchester City strandde vorig seizoen in de Champions League tegen Liverpool in de halve finales. Mahrez, die deze zomer voor een slordige zeventig miljoen euro werd weggehaald bij Leicester City, stelt echter dat de formatie van Guardiola ieder jaar dichter bij het winnen van het miljardenbal komt. "Maar is nog altijd moeilijk om te accepteren dat we vorig seizoen niet beter presteerden", zegt de zomeraanwinst tegen ESPN.

"Zoals ieder seizoen stelt deze club zich als doel om het beter te doen in de Champions League. Het is echter moeilijk, want de andere teams proberen ook beter te worden en ons af te stoppen vanwege onze speelstijl", vervolgt Mahrez. "We moeten harder werken om dit seizoen beter voor de dag te komen."

Manchester City nam sinds 2011 ieder seizoen deel aan de Champions League, maar wist het prestigieuze toernooi nooit te winnen. De voormalige Europa Cup II van het seizoen 1969/70 blijft zodoende vooralsnog de enige Europese hoofdprijs in de prijzenkast van de Engelse club.