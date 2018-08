PSG pakt Trophée des Champions voor zesde keer op rij na galavoorstelling

Paris Saint-Germain heeft de eerste prijs van het nieuwe seizoen binnen. De regerend kampioen en bekerwinnaar won In het Chinese Shenzhen van AS Monaco, de nummer twee van vorig seizoen, in de strijd om de Trophée des Champions. Het is alweer de zesde keer op rij dat PSG beslag legt op de Supercup. Thomas Tuchel kende een droomdebuut als trainer van PSG.

In het laatste kwartier van de eerste helft drukte PSG het gaspedaal in. De grootmacht uit Parijs, met Gianluigi Buffon in de basis, Neymar op de bank en Edinson Cavani nog niet bij de groep, greep na 32 minuten de leiding uit een vrije trap. Ángel Di María mocht vanaf circa 22 meter aanleggen en krulde de bal fraai achter keeper Diego Benaglio. PSG verdubbelde de marge nog voor rust. Aan de linkerflank werd Stanley Nsoki gelanceerd. De middenvelder vond op zijn beurt Christopher Nkunku met een lage voorzet en de aanvaller rondde van dichtbij af.

Monaco keek bij rust dus aan tegen een 2-0 achterstand, maar had zich in de eerste helft niet onbetuigd gelaten. Een gevaarlijk schot van Youri Tielemans werd door Thiago Silva van richting veranderd en Rony Lopes schoot uit kansrijke positie naast. Namens PSG was Nsoki tweemaal dicht bij een treffer, voordat les Parisiens toesloegen. In de tweede helft koos Leonardo Jardim voor een aanvallendere formatie, maar toch waren de meeste doelpogingen voor PSG. Grote kansen waren er niet in het eerste kwartier na rust.

PSG had de volledige controle over de wedstrijd; Marco Verratti en Adrien Rabiot domineerden op het middenveld. Monaco wist de bal niet lang vast te houden en zag dat Di María enkele kansen kreeg om zijn tweede treffer te maken. Het derde doelpunt hing in de lucht en viel halverwege de tweede helft. Weer was Nsoki belangrijk: het negentienjarige talent stuurde Andrea Raggi het bos in en bediende Timothy Weah, die zijn eerste officiële doelpunt voor PSG maakte. In de blessuretijd bepaalde Di María de eindstand op 4-0 na een succesvolle counter.