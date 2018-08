Van der Vaart hakt knoop door en blijft actief in Deense competitie

Rafael van der Vaart blijft actief in Denemarken. De 35-jarige middenvelder gaat voor één jaar aan de slag bij Esbjerg fB, zo bevestigt die club zaterdagmiddag via de officiële kanalen. Esbjerg is komend seizoen een nieuwkomer op het hoogste Deense voetbalniveau. Van der Vaart zat na zijn vertrek bij FC Midtjylland deze zomer zonder club.

De 109-voudig international van het Nederlands elftal gaat bij de Deense promovendus samenwerken met landgenoot John Lammers, die als trainer de eindverantwoordelijke is in Esbjerg. Van der Vaart trainde na zijn vertrek bij Midtjylland ook nog even mee met PEC Zwolle. "Rafael heeft echter voor zijn privésituatie gekozen", laat zaakwaarnemer Robert Geerlings weten in gesprek met de NOS. Van der Vaarts vriendin Estavana Polman is als handbalster actief bij Esbjerg en de twee wonen met hun gezin in de Deense stad.

"Sportief was de uitdaging bij Zwolle minstens zo interessant geweest, maar dit is voor Rafael een goede uitkomst", vervolgt de belangenbehartiger van de middenvelder. "Hij is Esbjerg daar dankbaar voor. Rafael is een liefhebber. Zolang hij kan voetballen, zal hij dat blijven doen. Veel voetballers willen hun loopbaan bij een grote club afsluiten. Dat is mooi voor het plaatje, maar zo denkt Rafael helemaal niet. Zolang hij meent dat hij op niveau kan bijdragen, wil hij genieten van het volgens hem mooiste beroep."

Eerder leek een samenwerking tussen Esbjerg en Van der Vaart nog ver weg. De middenvelder liet vorige maand immers weten niet onder de indruk te zijn van de aanbieding die hem gedaan was. "Esbjerg is het meest ideale, maar die hebben een contract aangeboden voor nul kronen. Ook bij mij gaat voor niets de zon op. Ik ga niet mijn bed uit voor niets. Dan snap je toch wel dat ik er even over wil nadenken? Het is niet makkelijk", zo zei hij toen.

Beide partijen lijken echter water bij de wijn gedaan te hebben, waardoor Van der Vaart toe is aan zijn zevende werkgever uit zijn loopbaan. De technicus begon zijn carrière bij Ajax, waarna hij in 2005 voor vijf miljoen euro naar Hamburger SV verkaste. Daarna speelde hij nog voor Real Madrid, Tottenham Hotspur en Real Betis, alvorens hij vorig jaar bij Midtjylland neerstreek. In dienst van de Deense topclub kwam Van der Vaart vorig seizoen echter niet verder dan zeven minuten in het eerste.