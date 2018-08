Dries Mertens kan voor 50 miljoen verkassen

De kans is groot dat Ángel Di Maria deze zomer bij Paris Saint-Germain blijft. Met Internazionale en Napoli zijn er wel twee clubs die nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de Argentijnse vleugelaanvaller. (L’Équipe)

West Ham United hoopt de nodige Europese clubs af te kunnen troeven in de strijd om Bernard. Daarnaast moeten ook Stefano Sturaro van Juventus en João Mário van Internazionale nog naar the Hammers komen. (Daily Mail)