Clement geeft Bent veeg uit de pan: ‘Hij heeft overgewicht en is lui’

Paul Clement heeft zaterdag via Twitter hard uitgehaald naar Darren Bent. De trainer werkte in het seizoen 2015/16 bij Derby County samen met Bent, maar in februari 2016 werd Clement vanwege tegenvallende resultaten ontslagen. Volgens de aanvaller deugde de aanpak van Clement niet en de oefenmeester kaatst de bal keihard terug.

Vrijdagavond stond Clement als trainer van Reading langs de lijn in het duel met zijn oude club Derby, die tegenwoordig wordt geleid door Frank Lampard. Door een doelpunt in de 94ste minuut won de ploeg van Lampard met 2-1. Bent was bij Sky Sports als analist aanwezig voor het Championship-duel. De 34-jarige spits, die clubloos is nadat Derby hem afgelopen zomer liet vertrekken, noemde het 'onvermijdelijk' dat Clement in het seizoen 2015/16 zou falen bij Derby.

"Hij veranderde de training en gooide zijn filosofie uit het raam, omdat we niet de juiste resultaten behaalden. Hij vond confrontaties niet fijn", zei Bent. De voormalig international van Engeland krijgt via Twitter een veeg uit de pan van Clement. "Ik proef wat verbittering, wat logisch is als een speler niet veel aan spelen toekomt. Het is nooit een moeilijk besluit om een speler te passeren die overgewicht heeft en lui is", aldus de trainer.

Bent, voormalig speler van onder meer Tottenham Hotspur, werd in de tweede seizoenshelft van 2017/18 verhuurd aan Burton Albion. Vervolgens liet Derby hem gaan. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen houdt hij zijn conditie op peil bij Burton. Hij deed mee in een oefenduel, maar het is niet duidelijk hoe de toekomst van de routinier eruitziet.