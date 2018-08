Johnsen en Maher laten zich zien bij nederlaag tegen Excelsior

Na de uitschakeling door Kairat Almaty in de derde voorronde van de Europa League heeft AZ zaterdag opnieuw een domper te verwerken gekregen. Het team van John van den Brom verloor op het eigen trainingscomplex met 2-3 van Excelsior. AZ speelde met een combinatieteam van het eerste elftal en de beloften. Het was voor de Alkmaarders het laatste duel voor de start van de Eredivisie.

Björn Johnsen maakte zijn officieuze debuut in de spits. Bij AZ speelde geen enkele speler die donderdag een basisplek had tegen Kairat. Illias Bel Hassani en Myron Boadu, die invielen in het Europa League-duel, begonnen wel vanaf het eerste fluitsignaal. Hetzelfde gold voor spelers als Ricardo van Rhijn, Léon Bergsma en Adam Maher. Laatstgenoemde traint de afgelopen weken mee bij AZ. Excelsior trad aan met meer beoogde basisklanten.

Na een kwartier kwam AZ op voorsprong. Na een lage voorzet van Maher tikte Boadu de bal van dichtbij binnen. De thuisploeg was heel dicht bij de 2-0, maar Bel Hassani, Jamie Jacobs en Johnsen raakten achtereenvolgens de lat, paal en lat. Aan de overzijde maakte Carlito Fermina even daarna gelijk. Daarmee zorgde hij voor de ruststand.

In het tweede bedrijf greep AZ opnieuw de leiding, ditmaal door een doelpunt van Jacobs van binnen het strafschopgebied. Door een kopbal van Ali Messaoud en een inzet van Jeffry Fortes na een hoekschop nam Excelsior echter de zege mee naar huis. Volgende week treedt AZ aan tegen NAC Breda, terwijl Excelsior de competitie opent tegen Fortuna Sittard.