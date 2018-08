Moordende concurrentie bij Chelsea: ‘Als hij weg mag, bestormen wij de deuren’

Crystal Palace-trainer Roy Hodgson zou dolgraag nog een seizoen over Ruben Loftus-Cheek beschikken. De centrale middenvelder van Chelsea werd vorig seizoen al verhuurd aan de stadsgenoot en ontwikkelde zich, ondanks een blessure van drie maanden middenin het seizoen, in rap tempo: Loftus-Cheek groeide uit tot international en nam afgelopen zomer deel aan het WK. De vraag is wat Chelsea nu met hem van plan is.

De 22-jarige Engelsman heeft een contract tot medio 2021 op Stamford Bridge. Hij deed woensdag als invaller mee tegen Arsenal in de International Champions Cup, in een wedstrijd waarin Loftus-Cheek de beslissende penalty miste, en heeft aangegeven volgend seizoen veel speeltijd te willen hebben. Chelsea ziet een verkoop niet zitten, maar kan de achtvoudig international ook geen basisplek garanderen. Spelers als N'Golo Kanté, Jorginho, Cesc Fàbregas, Tiemoué Bakayoko, Danny Drinkwater en Ross Barkley strijden allemaal voor een plek op het middenveld.

In de Engelse media wordt voorzichtig gesuggereerd dat Loftus-Cheek weer verhuurd mag worden. De transferdeadline sluit echter al donderdag en vooralsnog zouden clubs zijn afgeschrikt door de huursom van 10 miljoen pond, ofwel 11,2 miljoen euro. Hodgson, die zijn middenveld deze week al versterkte met Cheikhou Kouyaté en Max Meyer, houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. "We zouden hem heel graag terug willen hebben", beaamt Hodgson bij talkSPORT.

"Daar kan geen misverstand over bestaan. Maar het ligt natuurlijk volledig en compleet in de handen van Chelsea", vervolgt de oefenmeester van Crystal Palace. "Ik heb geen idee wat zij met Ruben van plan zijn. Ze hebben niets verteld aan ons en ik heb er ook niets over gelezen. Ruben weet hoezeer wij hem waarderen en hoe blij we met hem waren. Onze supporters sloten hem ook in de armen. Als hij op huurbasis beschikbaar is, weet ik zeker dat wij de deuren gaan bestormen."