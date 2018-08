‘Voor ons is het ongelukkig dat Guardiola de beste trainer ter wereld is’

Maurizio Sarri kan zondag zijn eerste prijs pakken als trainer van Chelsea. In de strijd om de Community Shield neemt de winnaar van de FA Cup het op tegen landskampioen Manchester City. Sarri spreekt daags voor de wedstrijd lovend over collega Josep Guardiola, die hij beschrijft als een van de beste trainers ter wereld.

Sarri ondertekende deze zomer een driejarig contract bij Chelsea. Hij bleef nooit langer dan drie seizoenen bij een club, maar zou dat in Londen wel willen doen. "Het ligt aan de club. Ik wil hier wel tien jaar blijven, maar dan moet ik wedstrijden winnen. Ik zou hier lang willen blijven", vertelt de 59-jarige Italiaan aan The Independent. Voordat hij besloot naar Chelsea te gaan, zocht hij advies bij Guardiola.

De twee werkten nooit samen, maar troffen elkaar vorig seizoen wel in het kader van de Champions League. Er ontstond een vriendschap, vertelt Sarri. Daarom besloot hij om zijn collega deze zomer op te bellen. "Guardiola vertelde me dat het heel moeilijk is in Engeland en dat het niveau erg hoog ligt. Hij zei dat hij wat problemen kende in zijn eerste seizoen, maar zei ook dat dat hoort bij het voetbal."

"Ik zie Guardiola als een vriend. Maar voor ons is het ongelukkig dat hij de beste trainer ter wereld is, of in ieder geval een van de beste trainers", vervolgt de ex-oefenmeester van Napoli. "Het wordt dus een heel lastige wedstrijd voor ons. Zij zijn al twee jaar samen, terwijl wij tweeënhalve week geleden zijn begonnen." Het duel om de Community Shield begint zondag om 16.00 uur op Wembley.