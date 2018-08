Xandro Schenk doet zijn verhaal: ‘Van Stee flikte me toen zoiets’

Xandro Schenk heeft voor het eerst een uitgebreide verklaring gegeven over zijn transfer van Go Ahead Eagles naar FC Twente. Op donderdag 21 juni maakte Sparta Rotterdam de komst van de verdediger bekend, maar enkele dagen later werd duidelijk dat Schenk op weg was naar FC Twente. Die transfer werd op dinsdag 17 juli afgerond. In een interview met TC Tubantia blikt Schenk terug op de tumultueuze afgelopen maanden.

De geboren Almeerder zou Sparta op het laatste moment in de kou hebben laten staan, maar komt zelf met een andere lezing. Tijdens zijn vakantie kreeg Schenk een telefoontje van zijn zaakwaarnemer, die aangaf dat er een kennismakingsgesprek met Sparta-trainer Henk Fraser gepland stond. De dag voor dat gesprek belde de zaakwaarnemer nog eens op: hij kon zelf niet bij het gesprek zijn en dus stond Schenk er alleen voor. Tot zijn verbazing was Henk van Stee, de technisch directeur van Sparta, wél bij het gesprek.

"Daar dacht ik op dat moment nog niets van", vertelt de 25-jarige mandekker. "Maar na tien minuten liep hij opeens weg, waarna hij even later terugkwam met één A-4tje en zei: ‘Zo dit is het uitonderhandelde contract’. Ik wist van niks en was perplex. Ik had nog helemaal niets toegezegd, en was daarnaartoe gegaan voor een eerste gesprek met de trainer. Niet meer en niet minder. Ik ga niet zomaar iets tekenen waar ik de inhoud niet van ken."

Uiteindelijk bleek dat Sparta het contract baseerde op een e-mail van zijn zaakwaarnemer, die 'akkoord was gegaan met de voorwaarden, maar nog niet met het contract'. Zelf had Schenk nog geen enkel contract gezien. Hij tekende dan ook niets, maar had 'de grote fout' gemaakt om zich daarvoor al te laten fotograferen in een shirt van Sparta. Bovendien gaf hij een interview voor de camera van het clubkanaal. "Dat is echt stom geweest."

"Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen, maar ik was op dat moment alleen, volledig overrompeld en overdonderd door alles", aldus Schenk. De beelden van het interview werden nog niet meteen gepubliceerd. "Sparta wilde dat ik me de volgende dag medisch liet keuren. Maar ik wist: als ik dat zou doen, dan is er geen weg meer terug, dus dat wilde ik niet. Uiteindelijk ben ik naar Sparta gegaan en kwam tot het compromis, dat ik twee dagen bedenktijd kreeg", vervolgt Schenk, die een WhatsApp-bericht van Van Stee als bewijs laat zien.

"Maar wat schetst mijn verbazing de volgende ochtend: ik was nog maar net wakker, of ik zag dat Sparta de foto van mij had geliket op Instagram. Niet veel later werd mijn naam ook nog getagd en gooiden ze het nieuws dat ik akkoord was met Sparta online. Toen was ik er helemaal klaar mee. Van Stee gaf me bedenktijd en flikte me toen zoiets." Vanaf dat moment was er sprake van een 'onwerkbare situatie'. "Van Stee was furieus, en begon vervolgens wild in de pers om zich heen te slaan."

"Hij had in het gesprek daarvoor ook al aangegeven dat hij de media zou gaan inschakelen als ik niet zou tekenen en dat ze een arbitragezaak voor 99 procent zeker zouden winnen. Maar ik laat me niet onder druk zetten", maakt Schenk duidelijk. Ondertussen had FC Twente al contact gezocht en Schenk besloot dat hij die club wilde aanhoren. Hij ontkent dat hij in Enschede het dubbele gaat verdienen van wat hij op Het Kasteel kon opstrijken; 'bepaalde randvoorwaarden' waren in Rotterdam zelfs beter. "Maar ik wilde naar Twente, omdat het een grotere club is, dit is met afstand de grootste club van de Keuken Kampioen Divisie."