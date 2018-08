Zestigvoudig international van België tekent voor vier seizoenen bij Fiorentina

Kevin Mirallas wordt komend seizoen door Everton ondergebracht bij Fiorentina. Dat maken beide clubs zaterdag bekend via de officiële kanalen. Fiorentina meldt dat Mirallas een contract voor vier seizoenen gaat tekenen, waarmee de club de indruk wekt dat de optie tot koop hoe dan ook gelicht zal worden. Mirallas moet nog wel medisch gekeurd worden in Florence.

Volgens Italiaanse media kan La Viola de aanvaller over een jaar voor zeven miljoen euro definitief inlijven. De dertigjarige aanvaller was overbodig op Goodison Park en werd in de tweede seizoenshelft van 2017/18 gestald bij zijn oude club Olympiacos. Hij stond sinds 2012 onder contract bij Everton, dat destijds 7,65 miljoen euro betaalde om de Belg over te nemen van de Grieken.

De zestigvoudig international van België, die geen deel uitmaakte van de WK-selectie van de Rode Duivels, kwam in totaal tot 151 competitiewedstrijden voor Everton. Daarin scoorde Mirallas 29 keer. Op huurbasis bij Olympiacos speelde hij tussen januari en mei van dit jaar dertien competitieduels, waarin hij tweemaal doel trof. Mirallas mocht eerder dan gepland terug naar Everton, omdat de Griekse club zijn prestaties vond tegenvallen en niet van plan was om een optie tot koop te lichten.

Mirallas trainde tijdens de voorbereiding apart bij Everton. De Luikenaar is de vijfde speler van Everton die komend seizoen wordt verhuurd, na Henry Onyekuru (Galatasaray), Shani Tarashaj (Grasshoppers), Ashley Williams (Stoke City) en Luke Garbutt (Oxford United). De Premier League-club verkocht bovendien Davy Klaassen (Werder Bremen) en Ramiro Funes Mori (Villarreal).