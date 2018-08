Guus Til: ‘Ik denk niet dat ik heel veel minder ben dan Van de Beek’

Guus Til merkt dat AZ het vaak lastig heeft in topwedstrijden. In de wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en PSV pakten de Alkmaarders vorig seizoen geen enkel punt; verder verloor AZ slechts één wedstrijd van een andere club (0-2 tegen Excelsior). "Dat komt omdat wij in die wedstrijden minder dominant zijn", doelt Til in gesprek met FOX Sports op de topwedstrijden.

De twintigjarige middenvelder kan tegen minder goede clubs 'heel vaak weggestoken worden', als AZ de dominante partij is. "Dat zijn wij vaak ook, behalve in die drie wedstrijden. Dan hebben we het altijd lastig. We spelen meer op eigen helft. Het is de kunst om in die wedstrijden dominanter te worden, waardoor ik ook nog eens tot m'n recht kom", geeft hij aan. Til heeft er moeite mee om uit te blinken in topduels, al denkt hij niet dat hij veel minder is dan bijvoorbeeld Donny van de Beek van Ajax.

Til, enkelvoudig international, ziet een kloof tussen Jong Oranje en Oranje en tussen AZ en de traditionele topdrie in Nederland. "Dat is ook het verschil tussen op de bank zitten bij Oranje en spelen bij Oranje", zegt hij. Til debuteerde in maart als invaller in de oefeninterland tegen Portugal (0-3 zege). Hij merkte tijdens de trainingen dat hij nog weinig status genoot. "Ik was de allerlaatste man. Dat gevoel had ik wel een beetje."

"Ik zat er wel bij, maar wist wel dat als we elf tegen elf gingen spelen, ik niet eens bij een van de twee elftallen zat", vervolgt de AZ'er. "Kijk bijvoorbeeld maar naar Donny. Ik denk niet dat ik heel veel minder ben dan Donny, maar hij speelt wel gewoon bij Ajax." Til en AZ kenden een valse start van het seizoen, met de vroegtijdige Europese uitschakeling tegen Kairat Almaty. Volgende week zondag begint men de competitie met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.