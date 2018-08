‘Volgens insiders is het profvoetbal niet winstgevend, maar Trencín is dat wel’

Feyenoord stuit in de derde voorronde van de Europa League op het Slowaakse AS Trencín, de club die eigendom is van Tscheu La Ling. Onder het bewind van de oud-aanvaller van onder meer Ajax en Feyenoord is Trencín uitgegroeid tot een topclub in Slowakije. La Ling ziet het tweeluik met Feyenoord als een uitdaging.

“Natuurlijk is het een uitdaging om iedereen te laten zien waar we in Trencín mee bezig zijn. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we met ons budget van twee miljoen euro nu tegen een club staan die voor dit jaar bijna dertig keer zoveel heeft begroot”, zegt La Ling in gesprek met De Telegraaf. Hij beaamt dat het een lastige opgave wordt om af te rekenen met de Rotterdammers.

“Normaal gesproken worden we uitgeschakeld, maar wij gaan gewoon ons spel spelen en dan zien we wel of Feyenoord twee slechte dagen heeft”, vervolgt de eigenaar van Trencín. La Ling stelt dat de club afgelopen vijf jaar circa 25 miljoen euro heeft omgezet dankzij uitgaande transfers. “Geld dat we in onze academie en trainingsvelden hebben gestoken, terwijl dit jaar ons nieuwe stadion wordt gebouwd. Gefinancierd met het geld dat de club zelf binnen heeft gehaald.”

“Volgens veel insiders is het profvoetbal niet winstgevend, maar Trencín is dat toevallig wel. Het vertrouwen neemt ook met de dag toe”, stelt La Ling, die stelt dat de club geregeld wordt gebeld door zaakwaarnemers en voetbalscholen. Door recente succesverhalen heeft Trencín volgens hem een goede naam gekregen. “Veelzeggend is dat op een gegeven moment in België zowel bij AA Gent, Club Brugge als Racing Genk een door Trencin opgeleide aanvaller speelde.”

“Trencín koopt geen spelers, dus nemen wij juist jonge voetballers waar een krasje op zit. Ja, ook uit Nederland. Vaak jongens die hun leergeld hebben betaald en niet de kans hebben gekregen om zich door te ontwikkelen. Die proberen hier hun carrière weer op te pakken”, zegt de oud-international. Hij vindt niet dat er bij Trencín sprake is van een vreemdelingenlegioen. “Ook voor dit seizoen zijn er drie lokale talenten doorgestroomd richting het eerste elftal en zitten in zo’n beetje alle Slowaakse selecties spelers die door Trencín zijn opgeleid.”