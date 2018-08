NAC haalt met Anouar Kali ‘perfecte toevoeging’ voor middenveld

NAC Breda heeft zich versterkt met Anouar Kali. De middenvelder komt over van FC Utrecht en wordt zaterdag tijdens de Open Dag gepresenteerd, bevestigt NAC via de officiële kanalen. De 27-jarige Kali tekent een contract voor drie seizoenen in Breda.

"Het is top dat ik voor drie jaar heb mogen tekenen bij deze club", vertelt de controlerende middenvelder op de website van zijn nieuwe club. "Er wordt van mij verwacht dat ik met mijn voetballende vermogen en ervaring het team op sleeptouw neem en altijd voorop ga in de strijd. Mooi dat ik vandaag direct de Open Dag en de wedstrijd tegen Manchester City mee kan pakken. Ik heb er ontzettend veel zin in."

Volgens technisch directeur Hans Smulders is Kali 'de perfecte toevoeging' aan het middenveld. "Met zijn techniek en natuurlijk inzicht is hij als geen ander in staat om het spel te verdelen en balans in het elftal aan te brengen. Ook qua persoonlijkheid brengt hij iets extra’s. Hij heeft een scherp randje en schroomt niet om de grens op te zoeken", somt de beleidsbepaler op. "Ik denk dat hij daarom goed past bij NAC en het type speler is dat goed in de smaak gaat vallen bij ons publiek."

Kali was bezig aan zijn derde periode in Utrecht en verdedigde eveneens de clubkleuren van Roda JC Kerkrade en Willem II. Met laatstgenoemde club hield de middenvelder in 2016 in de play-offs saillant NAC uit de Eredivisie. Kali kwam afgelopen seizoen tot acht duels voor FC Utrecht en had voor volgend seizoen weinig uitzicht op speeltijd.