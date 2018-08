Bayern strikt ‘elitespeler’: ‘Het is een koopje, geen twijfel mogelijk’

Iets meer dan een jaar geleden debuteerde Alphonso Davies onder de vleugels van toenmalig bondscoach Octavio Zambrano in het Canadese elftal. Inmiddels heeft de zeventienjarige linksbuiten zes interlands en drie doelpunten op zijn naam staan en vorige maand kondigde Bayern München zijn komst aan. Davies, die in januari overkomt van Vancouver Whitecaps, gaat volgens Zambrano een mooie toekomst tegemoet.

Bayern betaalt volgens Noord-Amerikaanse media in eerste instantie 11,7 miljoen euro, een bedrag dat kan oplopen tot 19 miljoen euro. Andere media hielden het op 16,25 miljoen euro. Hoe dan ook: volgens Zambrano is Davies erg goedkoop. "Het is een koopje voor Bayern, geen twijfel mogelijk. Honderd procent", benadrukt de huidige trainer van het Colombiaanse Independiente Medellín in gesprek met Goal. "Zijn beste jaren liggen nog voor hem. Er zit nog zoveel rek in zijn spel."

"Ze hebben een heel goede deal gesloten voor een fantastische speler. Alphonso is drie of vier keer zoveel geld waard", aldus de Ecuadoraanse Amerikaan, die niet verrast was door het feit dat Europese topclubs het hadden voorzien op zijn voormalige pupil. "Met zijn fysieke kwaliteiten kan hij zich meten met de elite. Het is een grote, sterke jongen. Hij combineert kracht en snelheid met een goed gevoel voor wat hij moet doen in de afrondende fase van een aanval. Dat onderscheidt de elitespelers van de niet-elite."

Davies toonde zich aan het grote publiek tijdens de Gold Cup van 2017. In drie groepswedstrijden kwam hij driemaal tot scoren en dat leverde de jongeling de Gouden Schoen op. "Het was interessant om te zien hoe hij gedurende dat toernooi in de schijnwerpers kwam te staan", blikt Zambrano terug. "Je kon de buzz duidelijk merken. Er waren zaakwaarnemers en scouts van verschillende teams in hotellobby. Ik denk dat hij wat overweldigd was, maar het lijkt erop dat hij daar nu mee kan omgaan."