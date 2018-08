AZ pareert kritiek: ‘Wie geeft de garantie dan wij dat wel hadden gewonnen?’

AZ kreeg deze zomer de nodige miljoenen binnen door de verkoop van Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh. Zonder hen strandden de Alkmaarders echter al in de tweede voorronde van de Europa League, tegen FC Kairat Almaty uit Kazachstan. Voor Max Huiberts, technisch directeur bij AZ, is de vroege uitschakeling geen reden om anders te gaan werken.

Björn Johnsen werd door AZ als vervanger voor Weghorst binnengehaald, maar die transfer werd niet tijdig afgerond voor het treffen met Kairat. “Maar wie geeft mij de garantie dat wij mét Johnsen wel hadden gewonnen van Kairat? Ook met Wout en Ali was dat nog geen zekerheid geweest. Het was al met al geen ideale loting. We waren in beide wedstrijden niet gelukkig met de arbitrage”, zegt Huiberts in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Zo lang je tegen clubs kan loten die middenin de competitie zitten, zoals Kairat, blijven het moeilijke wedstrijden. Spelen tegen een team dat helemaal op elkaar is ingespeeld, terwijl je zelf nog in een opbouwfase zit, is moeilijk. In augustus zit je daar hoe dan ook nog in. Hoe vroeg je ook begint”, vervolgt de technisch eindverantwoordelijke bij de Alkmaarders. Hij benadrukt dat AZ nu volgende zomer geen gearriveerde spelers zal gaan halen die er direct staan.

“Dat er deze transferzomer veel binnenkomt is mooi, maar wij willen daardoor geen risico’s gaan nemen”, verzekert Huiberts. Hij stelt dat AZ in de problemen komt als het transferbeleid gevoerd wordt op basis van emotie. “Wij zullen over het algemeen spelers blijven halen die bij het grote publiek niet bekend zijn of waar in elk geval sceptisch over wordt gedacht. Zo hebben we dat gedaan met bijvoorbeeld Jozy Altidore, Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson, Vincent Janssen en ook met Weghorst en Jahanbakhsh.”