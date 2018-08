‘Fulham meldt zich na 80 miljoen euro aan uitgaven nog bij Real Madrid’

Fulham roerde zich al behoorlijk op de transfermarkt, maar is een kleine week voor de deadline nog niet klaar. The Cottagers hebben bij Real Madrid navraag gedaan naar de beschikbaarheid van Theo Hernández, zo weet de Daily Mail zaterdagochtend te melden. Fulham hoopt de twintigjarige vleugelverdediger te kunnen huren van de Spaanse topclub.

Real Madrid nam Hernández een jaar geleden voor 24 miljoen euro over van Atlético Madrid. In zijn eerste seizoen in dienst van de Koninklijke kwam de verdediger in alle competities tot 23 wedstrijden. Voorlopig is Hernández bij Real nog de stand-in voor Marcelo, waardoor een verhuur voor beide partijen een goede oplossing zou zijn. De linksback, wiens contract bij Real nog loopt tot medio 2023, is echter niet de enige speler die Fulham komende week nog wil binnenhalen.

Ook Sampdoria kan in de komende dagen nog een telefoontje vanuit Londen verwachten. Fulham heeft de naam van Dennis Praet hoog op het verlanglijstje staan. Sampdoria pikte de 24-jarige Belgische middenvelder twee jaar geleden op bij Anderlecht. Het contract van Praet in Genua loopt nog tot medio 2021, waardoor de Italianen hem waarschijnlijk niet zomaar zullen laten vertrekken.

Fulham, dat afgelopen seizoen via de play-offs naar de Premier League promoveerde, investeerde reeds een kleine tachtig miljoen euro in de selectie. Voor dat bedrag haalden the Cottagers Jean Michaël Seri, Maxime Le Merchand (allebei OGC Nice), Alfie Mawson (Swansea City), Aleksandar Mitrovic (Newcastle United), Fabri (Besiktas) en André Schurrle (gehuurd van Borussia Dortmund) binnen.