Kamp Courtois voert de druk op: ‘Belangrijk dat iedereen redelijk blijft’

Het begint er steeds minder op te lijken dat Thibaut Courtois deze zomer naar Real Madrid gaat verkassen. Chelsea is bereid het risicio te nemen om de Belgische doelman, wiens contract nog loopt tot medio 2019, volgende zomer transfervrij te laten vertrekken en weigert hem nu te laten gaan. Die houding zorgt bij de entourage van Courtois voor de nodige frustratie.

“Ik lees overal dat het nu aan Thibaut is, maar hij heeft de club al meerdere keren laten weten dat het voor hem het beste zou zijn als hij naar Madrid kan vertrekken. Voor hem is dit een belangrijke beslissing, omdat hij op deze manier dicht bij zijn familie kan zijn. Er ligt een aanbieding die Chelsea moet accepteren”, zegt Christophe Henrotay, zaakwaarnemer van Courtois, in gesprek met verschillende Engelse media.

De kinderen van Courtois wonen in Madrid, waardoor de sluitpost graag naar de Spaanse hoofdstad wil verkassen. Chelsea is echter geenszins van plan om mee te werken aan een transfer van de Belgisch international. Maurizio Sarri, de nieuwe manager van Chelsea, zou vrijdag met zowel Courtois als Eden Hazard gesproken hebben. In dit gesprek heeft de Italiaan duidelijk gemaakt dat het duo deze zomer niet mag vertrekken bij Chelsea.

“We hebben gelezen dat Thibaut voor het geld naar Real Madrid zou willen verkassen en hij zou inderdaad meer gaan verdienen. Maar hij heeft aanbiedingen afgeslagen waarmee hij nog vele malen meer zou kunnen opstrijken. Het is belangrijk dat iedereen redelijk blijft. Er ligt op dit moment een aanvaardbaar bod voor een speler met een contract tot 2019. Chelsea kan nu een goede transfersom ontvangen en een vervanger aantrekken”, concludeert de belangenbehartiger van Courtois.

“Of ze moeten volgende zomer alsnog een vervanger aantrekken, maar ontvangen dan niks voor Thibaut. Het is logisch dat mensen het vervelend vinden dat hij de club wil verlaten, dat accepteren we”, stelt Henrotay. “Maar deze beslissing heeft te maken met het feit dat hij dicht bij zijn kinderen wil zijn en dat is iets wat de mensen moeten kunnen begrijpen.”