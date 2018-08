De Jong: ‘Iedereen weet hoe de situatie een jaar geleden was’

Luuk de Jong besloot onlangs zijn contract bij PSV te verlengen en werd door de nieuwe trainer Mark van Bommel gekozen tot aanvoerder. De 27-jarige spits zegt vanwege Oranje en de Champions League in Eindhoven te zijn gebleven. “Wat ik hier heb, is zó belangrijk voor mij”, tekent De Telegraaf op uit de mond van De Jong.

“We gaan spelen om de Champions League te halen en in mei zat ik ook weer bij het Nederlands elftal. Dat speelt allemaal mee. Ik voel hier zo veel vertrouwen. Hopelijk halen we het hoofdtoernooi in de Champions League, kan ik me onder meer bij bondscoach Ronald Koeman in de kijker spelen en kunnen we weer een mooi seizoen doormaken met zijn allen”, zegt de spits, die zaterdagavond ten koste van Feyenoord zijn vijfde Johan Cruijff Schaal kan winnen.

“Iedereen weet hoe de situatie een jaar geleden was. Het was de vraag of ik wel of niet weg zou gaan, en wel of niet zou spelen”, vervolgt De Jong, die naar Mexico had kunnen verkassen. Hij knokte zich echter terug en werd afgelopen seizoen met PSV kampioen. “Nu kan ik ook met die band om hopelijk heel belangrijk zijn voor het team. Het is een enorme eer om aanvoerder te zijn van zo’n fantastische club. Dat heb ik in mijn tweede en derde seizoen hier ook gezegd.”

“Of ik die band nu wel of niet draag: ik ben altijd bezig met de andere jongens, zowel op als buiten het veld. We hebben meerdere belangrijke spelers die allemaal aanvoerder kunnen zijn en de leiding nemen. Er kan er maar één de band krijgen, maar we zijn altijd samen bezig om het team te sturen”, besluit De Jong, die drie keer wist te scoren in de laatste twee oefenwedstrijden van PSV. De strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen de Eindhovenaren en bekerwinnaar Feyenoord begint zaterdagavond om 18.00 uur.