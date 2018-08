‘Ajax wil pas onderhandelen na eliminatie in de Champions League’

Ajax is voorlopig niet van zins om afscheid te nemen van David Neres. Braziliaanse media verzekeren dat de club uit Amsterdam een formeel bod van AS Roma heeft afgeslagen, van naar verluidt minimaal veertig miljoen euro. Ajax zou het eventuele vertrek van de aanvaller pas overwegen als men zich niet voor de Champions League weet te plaatsen, zo klinkt het.

Ajax speelt tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League en heeft zich al verzekerd van de groepsfase van de Europa League. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Champions League. Daarin is Dynamo Kiev of Slavia Praag de tegenstander.

Neres, 21 jaar, geniet concrete interesse van AS Roma sinds Malcom verrassenderwijs niet voor de Romeinen maar voor Barcelona koos. São Paulo zal de ontwikkelingen met interesse volgen, aangezien de Braziliaanse club recht heeft op een solidariteitsbijdrage van drieënhalf procent en een doorverkooppercentage van twintig procent.

Ajax nam Neres in de winter van vorig jaar voor naar verluidt twaalf miljoen euro over van São Paulo en die transfersom zou door variabelen nog met drie miljoen kunnen oplopen. Tot dusverre kwam de voormalig jeugdinternational in Amsterdam tot 17 doelpunten en 18 assists in 51 wedstrijden. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2021 door.