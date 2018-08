‘NAC Breda gaat overbodige Kali losweken bij FC Utrecht’

NAC Breda wil Anouar Kali aan de selectie toevoegen, zo meldt BN DeStem zaterdag. De middenvelder moet het elftal van Mitchell van der Gaag volgens het regionale dagblad van ‘meer power’ voorzien, zo klinkt het. De 27-jarige controlerende middenvelder staat nog tot volgend jaar zomer op de loonlijst van FC Utrecht.

Kali is bezig aan zijn derde periode in de Domstad en verdedigde eveneens de clubkleuren van Roda JC Kerkrade en Willem II. Met laatstgenoemde club hield de middenvelder in de play-offs saillant NAC uit de Eredivisie. Kali kwam afgelopen seizoen tot acht duels voor FC Utrecht en heeft in de komende voetbaljaargang weinig uitzicht op speeltijd.

NAC zal het contract van Kali met FC Utrecht moeten afkopen, maar onder technisch directeur Hans Smulders betaalt de club weer relatief lage transfersommen. Met de eventuele komst van Kali zal de overbevolking op het middenveld alleen maar toenemen. Van der Gaag kan al beschikken over Gianluca Nijholt, Arno Verschueren, Mounir El Allouchi, Grad Damen, Robbie Haemhouts, Paolo Fernandes en Luka Ilic.