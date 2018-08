Barcelona verdedigt komst van Vidal: ‘Hij verrijkt ons systeem juist’

Barcelona en Bayern München maakten vrijdagavond de overgang van Arturo Vidal naar het Camp Nou wereldkundig. Als de middenvelder een medische keuring doorstaat, zal hij zich voor drie seizoenen aan de regerend landskampioen van Spanje verbinden. Critici stellen dat de Chileens international weinig in Barcelona te zoeken heeft en wijzen op zijn wispelturige karakter en zijn losbandige leven buiten de lijnen.

Ernesto Valverde kreeg op een persconferentie in Santa Clara, in aanloop naar het International Champions Cup-duel met AC Milan, de vraag wat hij van de komst van Vidal vindt. “Ik hoop dat hij ons veel energie geeft, zijn ervaring op ons overbrengt en ons spel verbetert. Hij heeft bij elk van zijn werkgevers veel wedstrijden gespeeld. Hij is nadrukkelijk aanwezig, agressief en we denken dat hij ons heel goed van pas zal komen. Hij beschikt over een ander profiel ten opzichte van de voetballers die we al hebben”, stelde de oefenmeester.

Valverde benadrukte dat hij niet over transfers gaat en dat hij niet specifiek om een bepaalde voetballer als versterking voor het middenveld heeft gevraagd. “Of Vidal de middenvelder is die ik wilde? Ik krijg deze vraag wel vaker. Ik dien geen verzoeken in en ik loop niet rond met een lijst met namen van spelers die moeten komen”, benadrukte de trainer van Jasper Cillessen. “We willen dat Vidal op korte en lange termijn ons veel helpt. Op korte termijn, de Spaanse Super Cup. We zullen zien hoe het met zijn conditie is gesteld. Of Vidal de laatste inkomende transfer is? Ik ben de trainer, ik open en sluit geen deuren. Dit is Barcelona en we staan altijd open voor verbetering van het elftal.”

Valverde kan weinig met de kritische geluiden omtrent Vidal. Barcelona zou zich met de komst van de Chileen afzonderen van de welbekende speelstijl, zo klinkt het. “Ik respecteer alle meningen, van iedereen ter wereld. Een jaar geleden was er veel commotie omtrent de komst van Paulinho, zonder dat-ie ook maar een minuut had gespeeld. Dat heeft goed uitgepakt. In een club als Barcelona is er plek voor iedereen en voor veel type voetballers die zich in de dynamiek van de selectie kunnen mengen”, benadrukte hij.

“Eric Abidal is onze technisch secretaris. Hij had een bepaald profiel voor ogen en daar paste Vidal perfect in. Het is niet de eerste keer dat we zogenaamd een speler halen die niet bij het beroemde DNA van Barcelona past, ook al wijkt hij maar een millimeter van de stijl af. Het gaat er juist om dat hij het systeem verrijkt.” Barcelona versterkte zich eerder met Malcom, Clément Lenglet en Arthur.