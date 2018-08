Wenger blikt terug: ‘Ik denk dat hij daarin niets is veranderd bij Feyenoord’

Arsène Wenger en Robin van Persie werkten jarenlang samen bij Arsenal. De eerder deze zomer bij de Londenaren vertrokken manager benoemde de aanvaller in 2011 tot captain en daarmee was de eerste ‘vaste’ Nederlandse aanvoerder van een Premier League-club een feit. Wenger zegt er nooit één seconde spijt van te hebben gehad. “Robin is een exceptionele speler en een exceptioneel mens”, vertelt Wenger zaterdag aan De Telegraaf.

Van Persie is inmiddels tot de nieuwe captain van Feyenoord benoemd. “Ik werk niet meer met hem, maar hij zal zich alleen maar verder hebben ontwikkeld. En de Robin die na zoveel jaren bij mij wegging was al een heel andere dan de Robin die ik in het tweede elftal van Feyenoord destijds aantrof. Ik heb de evolutie en de revolutie van de voetballer en de mens Van Persie meegemaakt”, vertelt Wenger vol trots in gesprek met het dagblad.

Wenger erkent dat er weinig spelers zijn met wie hij in zijn leven zo’n hechte band had en met wie hij zoveel uren buiten het voetbal heeft doorgebracht. “We konden een eeuwigheid over voetbal of andere zaken praten. Ik hield van zijn eerlijkheid. Hij had met zijn voetbalbrein het vermogen om alles geweldig te analyseren. Daarbij ging hij heel diep. Hij vroeg veel van zichzelf en van zijn omgeving. Hij was altijd op zoek naar de waarheid. Hoe zit het precies, wat is nu het beste?”

“Wat ik als mens in hem waardeer is dat hij niet oppervlakkig is”, benadrukt Wenger. “Als speler trainde en voetbalde hij bij mij met een ongekende intensiteit. Ik denk dat hij daarin niets is veranderd bij Feyenoord. Die intensiteit zit ook in zijn ’mens zijn’. Als het om het perfectioneren van de groep, het elftal op het veld of de teamspirit gaat is er bij hem geen ruimte voor grappen. Hij eist van iedereen het uiterste en durft alles te benoemen.”