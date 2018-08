‘PSV gaat voor WK-ganger met verleden bij PEC Zwolle’

Trent Sainsbury keert mogelijk terug in de Eredivisie. De verdediger van Jiangsu Suning leek op weg naar Queens Park Rangers, maar zou volgens Engelse media nu een concrete optie voor PSV zijn. Sainsbury en Mark van Bommel zijn geen onbekenden voor elkaar: de twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij het nationale elftal van Australië.

Van Bommel was tot zijn aanstelling als hoofdtrainer van PSV mede actief als assistent-bondscoach van Australië. Sainsbury, 26 jaar, was op zijn beurt een van de betere voetballers van the Socceroos op het WK in Rusland. De verdediger speelde tussen januari 2014 en januari 2016 voor PEC Zwolle, waarna hij een transfer naar China maakte.

Sainsbury kwam tot 46 duels voor Jiangsu Suning, dat de verdediger uitleende aan Internazionale en Grasshoppers. De Chinese club vraagt naar verluidt bijna zeven ton voor het afkopen van het nog een half jaar doorlopende contract. Dat was in de optiek van QPR een niet-marktconform bedrag, waardoor de gesprekken gestaakt werden.

De transfermarkt in Engeland sluit komende donderdag al zijn deuren en Engelse media geven PSV mede daardoor meer kans. Sainsbury wordt mogelijk de opvolger van Nicolas Isimat-Mirin, die recent aangaf dat hij bij meerdere clubs in beeld is en de Eindhovense club niet onwelwillend staat tegenover een vertrek. Het contract van de Fransman loopt medio 2019 af.