‘Als ik heel eerlijk ben, is Jasper Cillessen heel dicht bij ons’

Jasper Cillessen wordt al geruime tijd met een zomers vertrek bij Barcelona in verband gebracht. De doelman wil meer speeltijd in het Camp Nou, daar hij alleen in het toernooi om de Copa del Rey mag aantreden. Cillessen werd lange tijd met diverse clubs in verband gebracht, maar het is inmiddels stil rondom de toekomst van de Oranje-international.

Ernesto Valverde kreeg in aanloop naar het International Champions Cup-duel met AC Milan de vraag of Cillessen dicht bij een vertrek is. “Als ik heel eerlijk ben, is hij heel dicht bij ons”, vertelde de oefenmeester lachend op een persconferentie in Santa Clara. “Hij gaat zo met ons meetrainen, heel dichtbij. Zoals altijd. Ik voorzie op dit moment geen andere situatie.”

“Ik heb niet de sleutel, maar Cillessen is een voetballer waar we op rekenen. Een geweldige en professionele doelman, we zijn ontzettend blij met hem. Natuurlijk willen we dat hij blijft.” Cillessen, 29 jaar, kwam afgelopen seizoen tot negen optredens in de Copa del Rey. Mede dankzij zijn goede optredens won Barcelona het bekertoernooi en begon de belangstelling op gang te komen.

Cillessen mocht daarnaast het laatste groepsduel met Sporting Portugal (2-0) in de Champions League en de competitiewedstrijd tegen Villarreal (5-1) keepen. In beide duels stond er niets meer op het spel. Marc-André ter Stegen waarschuwde woensdag zijn collega. “Onze relatie is heel goed en gebaseerd op veel respect. Maar ik wil ook alle minuten spelen”, claimde de Duitser.