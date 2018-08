Trots Austin Bold FC presenteert Oranje WK-finalist van 2010

Edson Braafheid heeft een nieuwe club gevonden in de Verenigde Staten. De 35-jarige verdediger heeft zich verbonden aan Austin Bold FC, een nieuwe club die in 2017 werd opgericht. Begin dit jaar vertrok Braafheid in goed overleg bij FC Utrecht, waar zijn contract nog tot aan het einde van afgelopen seizoen liep.

In anderhalf jaar lukte het Braafheid, mede vanwege herhalend blessureleed, niet om een basisplaats te veroveren in stadion Galgenwaard. Samen met zijn Amerikaanse vrouw en kinderen verhuisde hij naar Amerika, om zich daar te beraden op zijn toekomst. Zijn actieve loopbaan is dus nog niet voorbij. Braafheid tekende net als aanvaller Kleber en middenvelder Marcelo Saragosa een contract bij de club die vanaf 2019 uit gaat komen op het tweede Amerikaanse niveau.

“Dit is een ongelooflijke kans voor het voetbal in Texas. We hebben straks faciliteiten van eerste klas, gaan spelen in een stadion met een capaciteit van vijfduizend toeschouwers en zijn er al in geslaagd fantastische spelers aan te trekken”, lichtte algemeen directeur Roberto Silva tijdens een persconferentie toe.

Braafheid keerde in seizoen 2016/17 terug bij FC Utrecht, waar hij tussen 2003 en 2007 al 82 wedstrijden speelde. Na zijn eerste seizoenen in het profvoetbal vertrok Braafheid naar FC Twente en vervolgde daarna zijn carrière bij Bayern München, Celtic, TSG 1899 Hoffenheim en Lazio. Tussen 2009 en 2011 kwam de verdediger tien keer uit voor het Nederlands Elftal. Hij viel in bij Oranje in de finale van het WK van 2010.