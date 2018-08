Generale repetitie Standard in aanloop naar Ajax-thuis zorgt voor vraagtekens

Standard Luik heeft geen heel goed gevoel overgehouden aan de laatste wedstrijd voor de krachtmeting met Ajax in derde voorronde van de Champions League. Het elftal van trainer Michel Preud'homme moest in de uitwedstrijd tegen Waasland-Beveren genoegen nemen met een gelijkspel (0-0).

In de eerste helft kwam Standard niet tot meer dan afstandsschoten. De beste kans was voor rust: een rebound werd niet door Renaud Emond verzilverd. De spits kreeg het leer in de tweede helft evenmin langs doelman Davy Roef. Guillermo Ochoa werd in het laatste half uur aan het werk gezien. De Mexicaan hield Floriano Vanzo van het scoren af en even later raakte invaller Mouhamadou N'Dao zelfs de lat.

Het duel eindigde voor Standard met tien man, daar invaller Mehdi Carcela-González voor een onnodige en domme overtreding terecht een rode kaart kreeg. Standard mag zich wel voor minimaal een dag koploper van België noemen. De Luikse ploeg won vorige week het eerste competitieduel met AA Gent (3-2).

Maxime Lestienne, ex-speler van PSV, kreeg nog geen speeltijd bij Standard. Hij is nog niet wedstrijdfit. Standard speelt dinsdagavond eerst voor eigen publiek tegen Ajax. De return is een week later in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Champions League.