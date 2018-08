Dreun voor Arsenal: ervaren verdediger maandenlang uitgeschakeld

Arsenal heeft een flinke tegenvaller te verwerken gekregen in aanloop naar de seizoensouverture van volgende week in de Premier League. De Londenaren laten vrijdagavond via de officiële kanalen namelijk weten dat Sead Kolasinac acht tot tien weken is uitgeschakeld met een knieblessure.

De 25-jarige linkervleugelverdediger uit Bosnië en Herzegovina viel woensdagavond in de oefenwedstrijd tegen Chelsea geblesseerd uit en blijkt een kwetsuur te hebben opgelopen aan zijn linkerknie. Kolasinac moet de eerste twee maanden van het nieuwe Premier League-seizoen daardoor hoe dan ook aan zich voorbij laten gaan.

De langdurige afwezigheid van Kolasinac is een streep door de rekening voor Arsenal-manager Unai Emery. De verdediger was het afgelopen seizoen onder Arsène Wenger weliswaar lang niet altijd een basisspeler, maar doordat Nacho Monreal na zijn deelname met Spanje aan het WK langer met vakantie was, kon Kolasinac in de voorbereiding op de nodige minuten rekenen. Ainsley Maitland-Niles verving de ex-speler van onder meer Schalke 04 tegen Chelsea als invaller.

Arsenal begint het nieuwe seizoen in de Premier League volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen landskampioen Manchester City. Aankomende zaterdag spelen the Gunners nog vriendschappelijk tegen Lazio.