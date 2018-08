ADO verliest opnieuw; Immers en Beugelsdijk betrokken bij potsierlijk opstootje

ADO Den Haag kent een bijzonder onrustige voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De club uit de Hofstad ging vrijdagavond op eigen veld met 0-2 onderuit tegen Aris Thessaloniki en leed zo alweer zijn vierde nederlaag van de oefencampagne. Lex Immers was zijn frustratie tegen de Grieken niet de baas.

De middenvelder kreeg het in het oefenduel in het Cars Jeans Stadion om onduidelijke reden aan de stok met een tegenstander en moest vervolgens gekalmeerd worden door teamgenoot Tom Beugelsdijk. Laatstgenoemde probeerde de boel te sussen, maar zorgde er uiteindelijk indirect voor dat de gemoederen nog hoger opliepen.

ADO verloor de oefenwedstrijd overigens door doelpunten in de tweede helft van Nicolas Diguiny en Dimitrios Diamantopoulos. Het betekende voor het elftal van trainer Alfons Groenendijk alweer de vierde verliespartij deze voorbereiding, na eerdere nederlagen tegen GOES, FC Dordrecht en Top Oss. Van Panathinaikos en Athletic Club werd wel gewonnen.

ADO begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen promovendus FC Emmen. Groenendijk liet na afloop aan Omroep West weten met ‘een aantal’ vraagtekens te zitten richting de seizoensouverture. "Het was een hele rommelige wedstrijd, tegen een ploeg die zich erg laat inzakken. Daar hebben we het wel vaker lastig mee. In de eerste helft deden we het niet zo slecht. Zij werden slechts tweemaal gevaarlijk."

"In de tweede helft kwam er geen tempo in de wedstrijd door de vele wisselingen", vervolgde de oefenmeester. "De tweede helft was een stuk minder. Vervolgens krijg je twee goals tegen, wat niet mag. Er is altijd wel iets wat niet goed gaat. Dan verlies je een wedstrijd en zit je toch met een teleurgesteld gevoel en een aantal vraagtekens over hoe we volgende week aan de start moeten komen."