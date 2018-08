Ajax lijdt forse nederlaag achter gesloten deuren en vreest voor Blind

Ajax heeft vrijdagavond een forse oefennederlaag geleden. Het elftal van trainer Erik ten Hag verloor achter gesloten deuren met liefst 0-3 van VfL Wolfsburg. De verliespartij kwam voor Ajax twee dagen na de 1-3 zege op Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Daley Blind viel in de tweede helft uit met een blessure waarvan de ernst op dit moment nog onduidelijk is.

Ajax trad aan met een vrij sterke basiself, al ontbraken de basisspelers van woensdag tegen Sturm Graz. Onder anderen Blind, Donny van de Beek, Siem de Jong en Zakaria Labyad verschenen aan de aftrap, maar het elftal van Ten Hag bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen Wolfsburg, waar Wout Weghorst in de punt van de aanval stond. Het verschil werd door de Duitsers gemaakt in de tweede helft.

Matig keeperswerk van Kostas Lamprou stond na een uur voetballen aan de basis van de openingstreffer. De Griek stompte een vrije trap onvoldoende weg, waarna Ignacio Camacho vanaf de rand van het strafschopgebied de kans kreeg de bal in het Amsterdamse doel te lobben. Lamprou kwam bij zijn actie ook nog hard in botsing met Blind, die zich uiteindelijk met ogenschijnlijk veel pijn in de rug moest laten vervangen.

Wolfsburg verdubbelde zijn voordelige marge halverwege de tweede helft via Daniel Ginczek: de aanvaller vond de verre hoek met een schot van afstand. Ajax bleek daarna niet meer bij machte om wat terug te doen en kreeg in de slotfase ook nog een derde treffer om de oren. Admir Mehmedi kon scoren na een te korte terugspeelbal van Maximilian Wöber.